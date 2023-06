Victoria Swarovski will nach "Let's Dance" nur noch schlafen

Für Let's Dance geht Victoria Swarovski (29) an ihre Belastungsgrenze! 2018 löste sie Sylvie Meis (45) als Moderatorin der beliebten Tanzshow ab und steht seitdem Staffel für Staffel neben Daniel Hartwich (44) auf dem Parkett. Drei Monate lang bedeutet das jeden Freitag stundenlang moderieren. Und das kann die Sängerin auch mal ganz schön erschöpfen: Nach "Let's Dance" muss Victoria sich immer richtig lange ausruhen!

In Gala verrät sie, wie sie ihre freie Zeit nach "Let's Dance" verbringt – und offenbar muss sie nach den anstrengenden Monaten erst mal so richtig entspannen! "Ich fliege in den Urlaub und schalte mein Handy aus. In den ersten Tagen werde ich nichts anderes machen als schlafen, schlafen, schlafen", stellt sie klar. Nach der Show müsse sie erst mal "die Akkus wiederaufladen".

Aber wie schafft es Victoria am besten, so richtig abzuschalten? Sie liegt nicht etwa nur auf der faulen Haut, sondern betätigt sich sportlich! "Ich bin großer Wassersportfan, fahre sehr gerne Wasserski und Wakeboard, außerdem liebe ich es zu tauchen und zu schnorcheln", erklärt die Moderatorin. Doch auch gegen Sonnen habe sie nichts einzuwenden.

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski im Februar 2022

Getty Images Victoria Swarovski in der dritten "Let's Dance"-Show

