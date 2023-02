Vor "Let's Dance": So fing Victoria Swarovskis Karriere an!

Habt ihr das gewusst? Victoria Swarovski (29) hatte 2016 die neunte Staffel von Let's Dance an der Seite von Profitänzer Erich Klann (35) gewonnen. Seit fünf Jahren ist sie nun gar nicht mehr aus dem Format wegzudenken, denn seitdem moderiert sie nun schon gemeinsam mit Daniel Hartwich (44) die Erfolgssendung. Doch Victoria ist weitaus mehr als "Let's Dance" oder ihr berühmter Nachname – sie hat sich unter anderem eine ganze Karriere als Sängerin aufgebaut!

Wie Bild berichtet, fing die Karriere der Moderatorin mit einer zufälligen Begegnung mit Mario Barth (50) in einem Supermarkt an! Victoria habe einfach angefangen zu singen und den Komiker damit so beeindruckt, dass dieser sie in seine Show einlud. Daraufhin habe die Beauty einen Plattenvertrag bekommen sowie 2010 ihre erste Single "One In A Million" herausgebracht. Doch das war nicht ihr einziger Hit! Die 29-Jährige sang auch den Titelsong für "Die Chroniken von Narnia – Die Reise auf der Morgenröte" mit dem Namen "There's A Place For Us"! 2013 veröffentlichte sie zudem gemeinsam mit Rapper Kay One (38) den Hit "Beautiful".

Seit 2016 und mit ihrem Gewinn bei "Let's Dance" ist es jedoch ruhig um die Musikkarriere der Österreicherin geworden. Das wolle Victoria jedoch ändern! "Ich komme ja eigentlich von der Musik und bin dann so ins Tanzen geschlittert. Ich gehe aber jetzt wieder viel ins Studio. Es ist schon meine Passion, ich liebe das schon sehr", erzählt sie im Promiflash-Interview.

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Victoria Swarovski und Erich Klann bei "Let's Dance", 2016

Getty Images Victoria Swarovski bei den MTV Europe Music Awards 2022

