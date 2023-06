"Ganz cool": So war Heidi Klum für Ida Kulis am GNTM-Set

Ida Kulis hat sich mit Heidi Klum (50) sehr wohlgefühlt. Die gebürtige Kölnerin war bis vergangenen Donnerstag Kandidatin bei Germany's next Topmodel. Doch in der letzten Folge musste sie die Sendung verlassen. Modelmama Heidi schickte sie nach Hause – sehr zum Entsetzen der Fans. Denn bisher galt die Brünette als Favoritin. Gegen Heidi hat sie trotzdem nichts: Gegenüber Promiflash erzählt Ida, wie die Zeit am Set war.

Promiflash hat bei Ida mal nachgehakt, wie es ihr am Set zusammen mit Heidi gefallen hat. "Ganz cool eigentlich. Je länger man im Spiel ist, desto besser lernt man Heidi kennen, nicht so persönlich, sondern eher als Typ, mit ihrem Humor, mit ihrer Verrücktheit", meint die 23-Jährige. Heidi habe ihr nie wirklich harte Kritik gegeben, weil sie das auch gar nicht konnte, so das Nachwuchsmodel: "Ich hatte nie das Gefühl, dass Heidi Sachen bei mir negativ kritisieren konnte, weil ich immer nur Gutes von ihr gehört hab. Ich habe immer das krasseste Feedback von ihr bekommen."

Umso überraschender war der Exit auch für Ida selbst: "In der Folge habe ich nicht damit gerechnet, dass ich rausfliege." Das Shooting habe ihr eigentlich ein gutes Gefühl gegeben und in der Folge davor sei auch Gastjurorin Stefanie Giesinger (26) von ihr begeistert gewesen. Enttäuscht war Ida aber nicht. Sie habe alles gegeben, was sie konnte.

Anzeige

Instagram / ida_kulis Ida Kulis, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / ida_kulis Ida Kulis im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de