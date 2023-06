"Große Überraschung": GNTM-Ida hat nicht mit Exit gerechnet!

Ida Kulis hat das Ende nicht kommen sehen. In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel musste die Brünette nun ihren Traum, die Show zu gewinnen, aufgeben. Sowohl die 23-Jährige als auch Anna-Maria Fuhrmann haben den Einzug ins Halbfinale knapp verpasst. Doch war dem Nachwuchsmodel bereits vorher klar, dass es seine Koffer packen muss? Im Promiflash-Interview verrät Ida, dass sie nicht mit ihrem Rauswurf gerechnet hat.

"In der Folge habe ich nicht damit gerechnet, dass ich rausfliege", gibt die 23-Jährige offen gegenüber Promiflash zu, da sie nach dem Fotoshooting eigentlich ein gutes Gefühl gehabt habe. Doch wie sehr hat sie der Exit dann getroffen? "Ich konnte gar nicht enttäuscht sein, weil ich das Gefühl hatte, dass ich von Anfang an richtig gut abgeliefert habe. [...] Ich wusste, von meiner Seite aus habe ich alles gegeben, was ich konnte", betont Ida.

Doch auch wenn sie nicht mit ihrem Rauswurf gerechnet hatte, war ihr bei der Vergabe der Bilder klar, dass die Reise für sie endet. "Ich wusste beim letzten Bild, dass es nicht meins ist, weil Nicole noch dabei war. Ich wusste, Nicole muss dieses Bild kriegen", verrät sie. Aber warum war sich Ida dessen so sicher? "Wir wissen, Heidi wirbt mit Diversity und ich gehöre nicht zu den diversen Models. Diversity wird großgeschrieben, indem man Curvy-Models weiter lässt oder die Best Ager", erklärt das Nachwuchsmodel.

Ida Kulis, GNTM-Kandidatin

Anna-Maria, Ida, Selma, Coco, Vivien, Nicole, Olivia und Somajia bei GNTM 2023

Nicole, GNTM-Kandidatin 2023

