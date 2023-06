"Echt jetzt?": Die Fans sind geschockt wegen Idas GNTM-Aus!

Diese Entscheidung sorgt für Empörung! Bei Germany's next Topmodel wird es allmählich ernst. In der kommenden Woche steht das Halbfinale an – nur sechs Girls haben es in die nächste Runde geschafft. Für Anna-Maria Fuhrmann und Ida Kulis ist der große Traum vom Sieg geplatzt. Sie haben kein Foto bekommen: Vor allem aber Idas Exit löst im Netz eine krasse Reaktion aus!

Die Brünette konnte schon viele große Jobs einheimsen – auch bei den Fans kam Ida gut an! Deshalb zeigten sich auch viele Twitter-User empört über Heidi Klums (50) Entscheidung: "Ich bin so sauer, wow" oder "Ida war immer vorn mit dabei und wurde einfach nie kritisiert und heute so richtig von vorn bis hinten – und zwar absolut unberechtigt" und "Echt jetzt? Ida ist raus? Die, die eigentlich jede Folge die Beste war und die meisten Jobs hatte", lauten nur drei der zahlreichen Posts.

In der aktuellen Folge shooteten die Mädels bereits das große Sieger-Coverbild für die Harper's Bazaar – und in diesem wichtigen Moment konnte Ida laut der Chefredakteurin Kerstin Schneider nicht wirklich überzeugen: "Am Ende waren nicht wirklich viele gute Fotos dabei, als wir die Auswahl gemacht haben."

Instagram / ida_kulis Ida Kulis, GNTM-Kandidatin 2023

Getty Images Heidi Klum im Mai 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Ida Kulis bei GNTM 2023

Könnt ihr die Empörtheit der Fans verstehen? 2141 Stimmen 1927 Ja, natürlich. Ich bin auch empört. 214 Nee, Ida ist zu Recht raus!



