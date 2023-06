Keine Infos zu Jamies Zustand: Was hält Nick Cannon davon?

Nick Cannon (42) hält Jamie Foxx (55) den Rücken frei. Vor wenigen Wochen wurde der Schauspieler in ein Krankenhaus eingeliefert. Was dem Hollywoodstar fehlte, ist nicht öffentlich bekannt. Inzwischen wird der "Django Unchained"-Darsteller in einer Reha behandelt. Mike Tyson (56) deutete an, dass Jamie einen Schlaganfall erlitten habe. Jetzt äußerte sich auch Nick Cannon zu Jamie: Der Comedian bat darum, seinen guten Kumpel in Ruhe zu lassen!

Im Gespräch mit Billy Bush (51) von "Extra" war sich Nick sicher, dass Jamie sich mit seinen gesundheitlichen Problemen an die Öffentlichkeit wenden werde, wenn er "bereit dazu ist". Jetzt sei vor allem wichtig, die Privatsphäre des 55-Jährigen zu achten, mahnte Nick. "Eine Sache, die ich immer daran respektiert habe, wie Jamie sich während seiner gesamten Karriere verhalten hat, ist, dass er immer jemand war, der extrem professionell und extrem privat ist", erklärte der US-Amerikaner.

Doch was hält Nick von Mike Tysons Annahme, dass Jamie einen Schlaganfall erlitten habe? Der Komiker beteuerte, dass er nicht viel mehr wisse als die Öffentlichkeit. Er gehe respektvoll mit der Familie um und wolle nicht nachbohren. "Ich stelle keine weiteren Fragen", stellte Nick klar. Bisher ist nur bekannt, dass Jamie einen medizinischen Notfall erlitt, im Krankenhaus war und seit seiner Entlassung in einer Reha behandelt wird.

Getty Images Jamie Foxx bei der Premiere von "Creed III"

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Getty Images Jamie Foxx im März 2023

