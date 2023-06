So nahm Kim Kardashian für Reality-Show auf Pete Rücksicht!

Besondere Umstände! Das Reality-TV-Gesicht Kim Kardashian (42) und der Komiker Pete Davidson (29) waren bis August 2022 ein Paar. Nachdem die Beauty eine turbulente Ehe mit dem Rapper Kanye West (45) geführt hatte, aus der vier Kinder hervorgegangen waren, schien Kim in dem gebürtigen New Yorker eine interessante Abwechslung gefunden zu haben. Jetzt verrät der TV-Star: Für ihre Reality-Show wollte sie auf Pete Rücksicht nehmen!

In der aktuellen Folge von "The Kardashians" sprechen Kim, Khloé Kardashian (38) und Scott Disick (40) über die Komplikationen, die eine Reality-Show über das eigene Leben mit sich bringe. Kim sei der Meinung, man könne ein solches Format nur mit Menschen drehen, die darauf Lust hätten. Als sie ihre Beziehung zu Pete begonnen hatte, war es ihr daher wichtig gewesen, dass er wisse, worauf er sich einließ: "Es ist schwer, wenn man anfängt, sich mit jemandem zu verabreden, der in einer Reality-Show zu sehen ist, also hatten Pete und ich dieses Gespräch sofort." Nach einigen Monaten des Datings war er schließlich auch gelegentlich Teil der Show: "Er war auf dem Level dabei, auf dem er sich wohlfühlte."

Erst kürzlich war bekannt geworden, wie sehr Kim unter den öffentlichen Beleidigungen ihres Ex-Mannes Kanye gelitten habe. Diese wären, laut Kim, für deren Kinder eine weitaus größere Bürde, als es ihr Sextape je hätte sein können.

