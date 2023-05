Kim Kardashian haben Ex Kanyes Beleidigungen Angst gemacht

Kim Kardashian (42) kann ihren Frust offenbar nicht mehr für sich behalten. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit die Scheidung von Kanye West (45) eingereicht hatte, schoss der Rapper heftig gegen seine Ex und ihre Liebsten. Ebenso wie Kims einstiger Partner Pete Davidson (29) hat auch die Mutter seiner Verflossenen, Kris Jenner (67) ihr Fett wegbekommen. Nun zeigt Kim ganz offen, wie sehr ihr Kanyes Beleidigungen zu schaffen machten!

In der ersten Folge der neuen The Kardashians-Staffel zeigt Kim sich ziemlich aufgelöst. Immerhin scheinen ihr die öffentlichen Anschuldigungen ihres Ex-Mannes ganz schön zu schaffen zu machen. Vor allem für ihre Mutter tut ihr das Drama Leid – denn Kanye bezichtigte seine einstige Schwiegermutter immer wieder öffentlich, Schuld an Kims Sextape-Drama zu sein. "Es bricht mir das Herz für meine Mutter, sich auch noch damit auseinandersetzen zu müssen", weinte Kim sichtlich erschöpft und verrät, dass ihr Kaynes Anschuldigungen sogar Angst machen würden.

Weiter bezeichnet Kim den Vater ihrer Kinder in der Folge deshalb sogar als einen schlechten Papa: "All sein Unfug wird den Kindern eines Tages weitaus mehr schaden als mein Video es je könnte." Dennoch versuche sie die Anschuldigungen gegen sie einfach auszuhalten, um ihre Familie zu schützen. "Ich weiß, dass meine Kinder das eines Tages zu schätzen wissen und ich weiß, dass das das Beste für sie ist", ist sich die Unternehmerin sicher.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2013

