"Überlebt": Robert und Carmen Geiss fahren erstmals U-Bahn

Für die beiden war es was ganz Neues! Robert (59) und Carmen Geiss (58) gehören wohl zu den berühmtesten Familien der deutschen Medienwelt. Die Multimillionäre halten ihre Fans auch regelmäßig mit ihrer Reality-Doku Die Geissens auf dem Laufenden. Nun machte das Ehepaar, das sonst Jachten und Luxusautos gewohnt ist, eine ganz neue Erfahrung: Robert und Carmen sind zum ersten Mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren!

"Heute mal U-Bahn gefahren. Eine ganz neue Erfahrung! In New York schon ein bisschen gefährlich, aber wir haben es überlebt", schreibt Robert zu einem Foto bei Instagram. Das Selfie zeigt ihn und seine Carmen, wie sie in dem Waggon in die Kamera lächeln. Möglicherweise bekommen ihre "Die Geissens"-Fans wohl bald mehr von dem Ausflug mit – denn an dem T-Shirt des 59-Jährigen ist ein Ansteckmikrofon zu erkennen.

Am fehlenden Vermögen dürfte das Subway-Experiment in New York wohl nicht liegen – denn laut Bild verdienen die Multimillionäre eine ganze Stange Geld mit einer Folge ihrer Show. Obwohl sie die Doku in kompletter Eigenproduktion aufnehmen, sollen sie je 60.000 Euro mit einer Folge verdienen!

Anzeige

Getty Images Davina Geiss, Carmen Geiss, Robert Geiss und Shania Geiss, 2022

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss

Anzeige

Getty Images Robert und Carmen Geiss bei der McDonald's Charity Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de