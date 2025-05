Nach Facelift: Carmen Geiss muss erneut operiert werden

Carmen Geiss (60) steht jetzt erneut vor einem Schönheitseingriff: Nachdem sie sich bereits im September 2024 einer aufwendigen, achtstündigen Facelift-Operation unterzogen hatte, ist für Juni nun eine weitere Korrektur geplant. Die TV-Ikone vertraut dabei wieder auf die Hände von Schönheitschirurg Dr. Dr. Andreas Dorow aus Lörrach. Carmen erklärt gegenüber der Bild, dass die Nachbesserung nötig sei, weil frühere Unterspritzungen mit Hyaluron inzwischen sichtbare Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen haben. Ihr Arzt bestätigt: "Dadurch waren schwere innere Vernarbungen entstanden, die wir lösen mussten. Dabei besteht immer eine große Gefahr für die Gesichtsnerven." Anders als beim ersten Eingriff soll diesmal nur unter leichter Narkose korrigiert werden.

Die Spätfolgen früherer Schönheitsbehandlungen mit Hyaluron und Silikon erschweren den Eingriff wohl zusätzlich – laut Carmen haben sich Verkapselungen gebildet, die gerade im Alter problematisch werden können. Der Chirurg erklärt, dass vor allem im Bereich der Nasolabialfalte Gewebe entfernt werden müsse, da dort die Nebenwirkungen der Unterspritzungen besonders stark ausfallen. Carmen betont, dass diese Korrektur bereits beim ersten Eingriff eingeplant war und sie weiterhin großes Vertrauen in ihren Arzt hat: "Da er die Operation beim ersten Mal so gut gemacht hat, vertraue ich ihm auch jetzt wieder voll und ganz." Im Unterschied zur ersten OP, nach der sie vier Nächte in der Klinik blieb, soll der kommende Eingriff deutlich schonender verlaufen.

Bereits im April sprach Carmen offen über die Hintergründe ihres Facelifts – auch in der eigenen Show Die Geissens. Dort scherzte sie, sie wolle "nicht die hässlichste Tote auf dem Friedhof sein", und zeigte sich nun laut Bild rundum zufrieden mit dem Ergebnis: "Ich bin super zufrieden mit dem Eingriff, sehe viel natürlicher aus und habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren." Besonders bemerkenswert: Ehemann Robert Geiss (61) stellt ihre Zufriedenheit über alles, übt aber selbst keinerlei Druck aus. Auch die Töchter Davina und Shania stehen ihrer Mutter unterstützend zur Seite, halten sich beim Thema Schönheits-OPs jedoch eher zurück. In der Realityshow ist Selbstoptimierung regelmäßig Thema – meist begleitet von Carmens trockenem Humor und einer guten Portion Selbstironie.

Instagram / Carmen Geiss TV-Star Carmen Geiss im August 2024

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"

