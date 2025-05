Carmen Geiss spricht offen über ihre neun Fehlgeburten

Carmen Geiss (60) hat nun über ein sehr persönliches und schmerzhaftes Kapitel ihres Lebens gesprochen. Die TV-Bekanntheit und Unternehmerin offenbarte in einem Interview mit "Prominent" auf Vox, dass sie auf dem Weg zu ihrem Mutterglück jahrelang schwere Zeiten durchstehen musste: "Ich hatte neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft", erzählte Carmen offen. Gemeinsam mit ihrem Mann Robert Geiss (61) habe sie fast die Hoffnung auf eigene Kinder aufgegeben.

Die anhaltenden Rückschläge hinterließen bei Carmen tiefe Spuren. In ihrem Buch "Von Nix kommt Nix" schilderte sie bereits 2013, wie die vielen traurigen Verluste irgendwann zu einer bedrückenden Routine wurden: "Fehlgeburten wurden fast zu einer Gewohnheit, so oft passierte mir dieses furchtbare Unglück. Nachher waren es nur noch Nummern." Doch Carmen und Robert sollten für ihr Durchhaltevermögen belohnt werden. Mit 38 Jahren wurde Carmen dann doch noch Mutter: Tochter Davina (21) kam 2003 zur Welt, ein Jahr später folgte Shania (20). "Unsere beiden sind Wunschkinder. Sie sind das Wertvollste, was wir haben", sagte sie 2011 gegenüber Bild.

Im Hause Geiss ist die Dankbarkeit für das Familienglück heute Tag für Tag spürbar. Davina und Shania äußern sich regelmäßig liebevoll über ihre Mutter. So lobte Davina auf Social Media: "Ich habe echt so ein Glück, so eine Mutter zu haben. Eine Mutter, die ihre Kinder unendlich liebt, die für sie kämpft und die alles für sie machen würde." Auch ihre Schwester wählte laut Bild rührende Worte für Carmen: "Hoffentlich werde ich eines Tages genauso wie du, denn du bist mein Vorbild."

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

RTL 2 Davina und Shania Geiss, Reality-TV-Bekanntheiten