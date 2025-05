Swarovski-Sauna: Das bekam Carmen Geiss zum 60. Geburtstag

Carmen Geiss hat zu ihrem 60. Geburtstag eine Party der Superlative gefeiert, die es in sich hatte: Ganze 250 Gäste kamen nach St. Tropez, um mit dem Reality-TV-Star anzustoßen, darunter auch zahlreiche Prominente wie Capital Bra (30) und Katja Krasavice (28). Die Feier war laut Carmen (60) das "größte Fest, das wir jemals hatten". Und als wäre das nicht schon spektakulär genug, überraschten sie ihre Gäste mit ausgefallenen und sehr luxuriösen Geschenken. Besonders der Moment, als Capital Bra bemerkte, dass Carmen keine Kette trug und ihr kurzerhand seine mit Brillanten besetzte Halskette direkt vor der Toilettentür schenkte, sorgte für Aufsehen, wie die zweifache Mutter im Podcast "Die Geissens – der Podcast" erzählte. Obwohl sie das Luxusgeschenk zunächst nicht annehmen wollte, bestand der Rapper darauf: "Doch, das ist ein Geschenk!"

Bei diesem einzigartigen Geburtstag drehte sich alles um Glamour und Exklusivität – von Hunderten Blumen bis hin zu Kunstwerken und Skulpturen. Als absolutes Highlight entpuppten sich eine mit Swarovski-Steinen verzierte Sauna sowie eine Harley-Davidson, ein 8.000-Euro-Gutschein von Dior und sogar ein von Udo Lindenberg (78) signiertes Original. "Ich liebe diese Swarovski-Sauna", freute sie sich. Carmen selbst konnte ihr Glück kaum fassen und schwärmte über die Vielzahl "geiler Geschenke", die sie zu ihrem Ehrentag erhalten hat – und das Auspacken war noch gar nicht beendet, deutete sie bereits an.

Auch viele andere bekannte Gesichter aus der deutschen Promiwelt zählten zu den Gästen. Neben Capital Bra und Katja feierten unter anderem Alexander Zverev (28), Verena Kerth (43) und Claudia Obert (63) mit dem Realitystar. Manche luden zum Plausch ein, andere tanzten bis spät in die Nacht. Einziger Wermutstropfen: Ralf Schumacher (49) musste wegen seiner Formel-1-Verpflichtungen in Miami absagen. Sein Partner genoss die ausgelassene Party trotzdem – auch ohne den ehemaligen Rennfahrer an seiner Seite.

RTL II Carmen Geiss und ihre Familie auf ihrem 60. Geburtstag

