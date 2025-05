So reagierte Robert Geiss auf heimliche Nasen-OP von Davina

Davina Shakira Geiss (21) hat sich mit Unterstützung von Mutter Carmen Geiss (60) und Schwester Shania Geiss (20) heimlich einer Nasen-OP am Bodensee unterzogen. Während der Eingriff offenbar schon seit ihrem 17. Lebensjahr ein Herzenswunsch war, wurde der Trip gegenüber Papa Robert Geiss (61) als harmloses "Mädels-Wochenende" getarnt, wie in der aktuellen Episode von "Davina & Shania - We love Monaco" zu sehen ist . Die neue Nase präsentierte Davina dann – noch leicht bandagiert – zum ersten Mal bei der Rückkehr ins Familienanwesen in Saint-Tropez. Die Spannung war groß, denn Robert wusste bis dahin nichts von der Aktion und begegnete seiner Tochter mit gespielter Unwissenheit: "Irgendwas scheint da faul zu sein", vermutete er, als Davina sich noch die Hände vors Gesicht hielt.

Während Shania lachend berichtete, sie habe sich in Wahrheit die Weisheitszähne ziehen lassen, hielt Davina die Tarnung nicht lange durch. Mit dem Mut zur Wahrheit zeigte sie letztlich die noch geschwollene und bandagierte Nase und gestand die OP. Die Reaktion ihres Vaters überraschte jedoch alle: Robert blieb vollkommen gelassen und erklärte in der Sendung: "Es war ja abzusehen, sie wollte es sowieso irgendwann machen. Am Ende bin ich froh, dass ich nicht involviert war." Sogar mit Humor begegnete der Reality-Star dem Thema und sagte, er würde beim nächsten Mal vielleicht selbst mitkommen und "alles machen lassen". Die Atmosphäre blieb auffallend entspannt, auch als der Beauty-Doc wenig später ins Haus kam, um Davina von der Schiene und den Fäden zu befreien.

In der Vergangenheit war bereits bekannt geworden, dass Davina seit Jahren mit dem Aussehen ihrer Nase unglücklich war und den medizinisch notwendigen Eingriff – wegen ihrer schiefen Nasenscheidewand – endlich umsetzen wollte. Carmen Geiss betonte schon zuvor im TV, dass der Wunsch der Tochter nach Veränderung ernst zu nehmen sei, auch wenn sie ihre Tochter sowieso als wunderschön bezeichnet. Bei den Geissens wird offen über Beauty-Operationen gesprochen. Trotz aller Jetset-Fassade zeigt die Familie aber auch ihre sensible Seite: Besonders Mutter und Töchter sind untereinander eng verbunden und nehmen Rücksicht aufeinander, wenn es um solche Herzenswünsche geht. Dass Robert, der oft als Draufgänger mit flotten Sprüchen bekannt ist, am Ende so locker und verständnisvoll reagierte, dürfte das Verhältnis in der Familie noch einmal gestärkt haben.

Instagram / davinageiss Davina und Carmen Geiss, Realitystars

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Realitystar

