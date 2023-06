"Geschmacklos": Fans verstehen Pamela Reifs Nackt-Post nicht

Was will sie damit sagen? Pamela Reif (26) ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Die Blondine zählt auf Instagram ganze 9,2 Millionen Follower und tagtäglich scheinen immer mehr dazuzukommen. Vor wenigen Monaten machte die Fitnessbegeisterte dann jedoch sehr fragwürdige Kommentare und äußerte sich transphob. Das kam bei vielen ihrer Fans nicht gut an. Nun sorgt Pamela bei ihrer Community erneut für Fragezeichen!

Via Instagram teilt die 26-Jährige ein Video, in welchem sie mit nackten Brüsten und nur einer Hotpants bekleidet posiert. Ihre Oberweite verdeckt die Influencerin lediglich mit ihren Händen. Viele Follower scheinen nicht zu verstehen, warum Pamela sich nackt ablichten lässt. So meint ein Social-Media-User: "Warum genau muss man das Video topless machen? Verstehe den Sinn dahinter nicht." Ein weiterer Nutzer äußert: "Ich finde das geschmacklos... Sie will doch nur mehr Aufmerksamkeit kreieren."

Pamela selbst lässt sich davon wohl nicht beirren. Ihren Post untermalt die Blondine mit den Worten: "Es ist heute Vollmond und ich denke an dich. Egal, wo du bist, der Mond ist nie größer als dein Daumen." Die Worte seien ein Zitat vom Film "Das Leuchten der Stille", welches auf einem Bestseller-Roman von Nicholas Sparks (57) basiert. Im Weiteren schreibt die Beauty: "Und wo ist eigentlich mein Oberteil? Wer ist eigentlich der Kameramann? Ich habe so viele Fragen... und nur der Wind weiß die Antworten."

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif an einem Strand im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de