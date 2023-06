Ständig Shitstorms: Lässt Anne Wünsche noch was an sich ran?

Hat sie ein dickes Fell? Anne Wünsche (31) wurde 2011 durch die Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht bekannt. Inzwischen hat die Berlinerin auch im Netz ein großes Publikum: Allein auf Instagram folgen der 31-Jährigen über eine Millionen Fans. Nun versucht die TV-Bekanntheit ihr Glück seit einigen Monaten auch auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Immer wieder muss die Dreifach-Mama dafür heftige Kritik einstecken. Promiflash hat nachgehakt: Lässt Anne den Hate an sich heran?

Im exklusiven Interview mit Promiflash auf der Eröffnung ihres Glitzer-Cafés findet Anne klare Worte: "Ich mache das einfach schon seit Jahren und habe gelernt, dass vieles gar nichts mit mir persönlich zu tun hat." Beispielsweise sei ihr Start ins OnlyFans-Business ganz allein ihre Sache, da sie damit im Grunde niemanden zu nahe treten würde. "Hauptsache es macht mich glücklich und ich mache nichts Schlimmes oder Falsches, ich drehe ja jetzt keine Pornos", fügt der Webstar hinzu.

Und hat sich etwas an ihrer Followerschaft seit OnlyFans verändert? Offenbar nicht wirklich: "Die Leute, die sehr krass unter der Gürtellinie sind, also auch beleidigen – die sind direkt raus, werden direkt blockiert." Zudem gibt Anne preis, dass sie sich mittlerweile kaum noch private Nachrichten in ihren Postfächern durchliest, weil ihr das mit der Zeit dann doch zu nahe gehe.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Muttertag 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche bei der Eröffnung vom "Glitzer Café"

