"Mama, aber auch Frau": Anne Wünsche an Muttertag fast nackt

Ein anregendes Statement zum Muttertag. Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (31) ist seit vergangenem Sommer Mama von drei Kids. Ihr Kleinster Sávio Elio hatte im Juli das Licht der Welt erblickt. Die Influencerin ist aber nicht nur Vollblutmama, sondern auch Unternehmerin. Zuletzt legte sich die 31-Jährige einen OnlyFans-Account an, auf dem sie freizügige Bilder von sich teilt. Am Muttertag posiert Anne nun halb nackt im Netz!

Mit dem Titel "Mama, aber auch Frau" teilte Anne am gestrigen Muttertag neue Schnappschüsse von sich auf Instagram. Dabei posierte die Influencerin in einem knappen schwarzen Spitzen-Dessous mit tiefem Ausschnitt. "Ich wollte eigentlich einen riesen langen Text schreiben, dass wir Mütter auch noch Frauen sind und so weiter. Ich habe mich dann aber doch für die kurze Textvariante entschieden", erklärte die Dreifach-Mama in einer Story.

Ihr Fans sind von den Bildern jedenfalls alles andere als begeistert. "Das ist das Statement am heutigen (Mutter)-Tag? Passt irgendwie gar nicht!", "Ja trotzdem Frau, aber es ist halt Muttertag und nicht Frauentag – bisschen am Thema vorbei!", "Muttertag, nicht Halbnackttag – dafür hast du doch OnlyFans", kommentierten einige von ihnen scherzend unter dem Beitrag. Bislang äußerte sich die Blondine noch nicht zu den Kommentaren. Allerdings machte sie deutlich, dass die Mamas gestern vor allem an sich denken sollten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Muttertag 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

