Darum soll Tom Bradys Sohn keine Football-Karriere starten

Tom Brady (45) will offenbar nicht, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt. Der Quarterback gehört zu den größten NFL-Stars aller Zeiten. Im Januar hatte der Sportler dann allerdings – zum zweiten Mal – sein Karriere-Ende verkündet. Mit der neugewonnen freien Zeit hat er nun vor allem eins vor: sich um seine Kinder kümmern. Seinem Sohn Jack kann er jetzt bei jeglichen Sport-Wettkämpfen zuschauen – auch wenn das gar nicht Toms Berufswunsch für seinen Jungen ist.

Im Gespräch mit Espn Live erzählte Tom, dass viele Erwartungen an Jack und seine beiden anderen Kinder gestellt werden und er nicht möchte, dass sie sich seinetwegen für den Sport entscheiden. "Ich hoffe, dass Jack die Dinge in seinem Leben findet, die es ihm ermöglichen, jeden Tag aufzustehen und innerlich motiviert zu sein, hart an etwas zu arbeiten, das er gerne tut", sagte er und fügte hinzu: "Vieles davon würde ich ihm nicht zumuten, denn es gibt zu viele verrückte Erwartungen, die die Leute an ihn stellen würden." Es müsse nicht unbedingt Sport sein, sondern könne alles Mögliche sein, erklärte Tom weiter.

In einem späteren Gespräch mit People lobte der ehemalige Quarterback Jack für seine sportlichen Fähigkeiten, die sogar über Football hinausgehen. "Ja, er hat letztes Jahr gespielt und ich weiß nicht einmal, ob er nächstes Jahr spielen wird", sagte Tom dem Magazin. "Und um ehrlich zu sein, was auch immer er wählt, ich werde sehr glücklich sein. Aber er liebt Lacrosse, Basketball ist wahrscheinlich sein Lieblingssport, aber er ist ein sehr guter Schüler."

