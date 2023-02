Nach Karriere-Aus: Tom Brady fokussiert sich auf die Kinder

Er hat nun andere Pläne. Tom Brady (45) war vor allem durch seinen Erfolg im Football bekannt. Bis zum vergangenen Jahr war er mit dem Model Gisele Bündchen (42) verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Kinder bekommen. Seine Sport-Karriere hatte er schon einmal beenden wollen – diesen Schritt ist er dann aber doch nicht gegangen. Am Mittwoch gab er schließlich bekannt, dass er seine Football-Karriere nun endgültig beendet. Seine Prioritäten hat Tom wohl auch schon gesetzt.

Wie die TMZ von einem Insider erfahren haben soll, wolle Tom sich in nächster Zeit voll und ganz auf seine Kinder konzentrieren. "Uns wurde gesagt, dass er ein extrem hingebungsvoller Vater für seine Kinder ist", hieß es in dem Magazin. Er wolle seine Zeit mit den Kindern in New York und Miami aufteilen – doch die meiste Zeit wird er wohl wegen der Kids in Miami bleiben. Und auch in Sachen Liebe hält sich der Quarterback angeblich zurück. Tom soll derzeit niemanden daten.

Seine Karriere wollte er eigentlich schon im vergangenen Jahr beendet haben. Dass er sich daran nicht gehalten hat, soll wohl auch ein Grund für das Ende der Ehe von Gisele gewesen sein. "Ich weiß, dass der Prozess dieses Mal eine ziemlich große Sache war", berichtete er in einem Statement zu dem Karriere-Aus.

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Vivian, John und Benjamin

