DNA-Test zeigt: Chrissy Teigen hatte eineiigen Zwilling!

Wer hätte das gedacht? Chrissy Teigen (37) hat in dem Sänger John Legend (44) ihre große Liebe gefunden. Regelmäßig lassen die beiden ihre Fans via Social Media an ihrem Familienleben teilhaben und präsentieren stolz Bilder ihrer insgesamt drei Kids. Dem Model ist wichtig, dass sich ihre Kinder untereinander verstehen. Auch die Influencerin selbst hat eine Schwester und jetzt stellte sich heraus: Chrissy hatte sogar einen eineiigen Zwilling!

Via Instagram offenbart die 37-Jährige, sie habe einen DNA-Test gemacht. "Wie einige von euch wissen, war ich in den letzten paar Jahren auf einer Reise, die auf Gesundheit und Wellness basierte. Auch versuchte ich viel über meine Vergangenheit herauszufinden", schildert Chrissy. Ihr Therapeut habe die Brünette anschließend dazu animiert, einen solchen Test durchzuführen. Sie meint: "Ich habe schon in meiner Vergangenheit mal einen gemacht, vor ein paar Jahren, aber ich hab mich da nie so richtig reingefuchst. Ich habe jetzt gerade erst so ein Herkunftsding durchführen lassen."

Ob sie ihre Kids in Zukunft auch dazu animieren will, einen DNA-Test zu machen? In ihren Nachwuchs ist Chrissy offensichtlich total vernarrt. Vor Kurzem postete sie, wie ihre kleine Tochter Esti sich auf einer Couch an ihren großen Bruder Miles kuschelt. Auch veröffentlichte die Unternehmerin einen Brief, welchen eines ihrer Kinder offenbar für sie verfasst hatte.

Getty Images Chrissy Teigen während einer Gala im Jahr 2022

Getty Images Chrissy Teigen im Jahr 2022

Instagram / chrissyteigen Miles und Esti im Mai 2023

