Papst Franziskus I. erneut ins Krankenhaus eingeliefert!

Erneute Sorge um Papst Franziskus I. (86)! Ende März hatte der Heilige Stuhl mitgeteilt, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Grund dafür sei ein Infekt der Atemwege gewesen. Nach drei Tagen wurde er dann wieder entlassen – und es schien ihm auch wieder besser zu gehen. Doch nun scheint es dem Papst schon wieder nicht gutzugehen!

Wie unter anderem The Sun berichtet, sei der 86-Jährige heute erneut in eine Klinik eingeliefert worden. Der genaue Grund ist bisher unklar, er werde Berichten zufolge gerade im Gemelli-Krankenhaus in Rom untersucht. Der Vatikan äußerte sich bisher nicht zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus.

Nachdem Franziskus das Krankenhaus im April verlassen hatte, ging es dem Nachfolger von Papst Benedikt XVI (✝95) jedoch schon wieder besser. Wie Spiegel Panorama berichtete, hielt er einen Tag nach seiner Entlassung eine Messe am Petersplatz in Rom ab. Auf die traditionelle Prozession verzichtete er an diesem Tag jedoch noch.

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I. im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I.

Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I. im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de