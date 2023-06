So läuft "Too Hot to Handle"-Emely und Kevins Baby-Alltag!

Emely Hüffer und Kevin Njie (27) sind ein eingespieltes Team! In der diesjährigen Staffel von Too Hot to Handle hatten sich die beiden kennengelernt – und zwischen ihnen funkte es von Beginn an. Nach dem Ende der Dreharbeiten wurden die Reality-TV-Stars offiziell ein Paar – wenig später machte ihr kleiner Sohn Ocean das junge Glück perfekt. Im Promiflash-Interview plauderten die beiden nun über ihren Alltag mit Baby: "Es ist natürlich eine Umstellung, aber Ocean ist echt entspannt, von daher macht er es uns leicht."

