Süß: "Too Hot to Handle"-Kevin und Emely teilen Baby-Details

Emely Hüffer und Kevin Njie (27) packen aus! Die beiden Realitystars hatten sich bei der diesjährigen Staffel von Too Hot To Handle: Germany kennengelernt und einen ordentlichen Teil des Preisgeldes auf den Kopf gehauen. Zwischen den beiden hat es ganz schön gefunkt! Seit Ende der Dreharbeiten sind die beiden ein Paar – und haben auch schon einen gemeinsamen Sohn namens Ocean. Jetzt verraten Kevin und Emely auch endlich nähere Details!

Beispielsweise, wie sie auf den Namen des Kleinen gekommen sind: "Wir haben uns am Meer kennengelernt und haben beide einen besonderen Bezug dazu, gerade weil Emely auch auf Ibiza gelebt hat", erklären sie Promiflash. Die Schwangerschaft haben die zwei hauptsächlich auf der Insel verbracht. Auch in Sachen Erziehung sind sich Emely und Kevin einig: "Ocean hat definitiv die Hosen an", witzeln sie. "Wir ergänzen uns und wenn ein Elternteil etwas sagt, dann wird dieser auch unterstützt", stellen die beiden Netflix-Stars dann aber klar.

Im vergangenen Monat gab das Paar sein Red-Carpet-Debüt – mit seinem Sohn. Auch dazu äußern sich Kevin und Emely gegenüber Promiflash: "Er ist immer dabei, wenn es möglich ist." Sie wollen sich offenbar nicht einschränken, denn sie erklären: "Wir möchten trotz Baby weiterhin unser Leben leben. Solange es ihm gut geht, machen wir am liebsten alles mit ihm."

Anzeige

Instagram / kevin.njie Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige

Instagram / kevin.njie Emely Hüffer und Kevin Njie, "Too Hot To Handle: Germany"-Stars

Anzeige

Getty Images Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Mai 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden ihr Leben trotz Baby nicht verändern wollen? Ich finde es toll! Ich finde es etwas unangebracht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de