Ohne konkrete Beweise: Prinz Harry sagt im Zeugenstand aus!

Damit schreibt Prinz Harry (38) ein Stück royale Geschichte. Aktuell befindet sich der Bruder von Prinz William (40) wegen eines Gerichtsprozesses in London. Er hatte nämlich die Muttergesellschaft des Daily Mirror wegen des Verdachtes auf Telefon-Hacking verklagt. Während er noch am Montag fehlte, kam der zweifache Vater heute in der britischen Hauptstadt an. Nun tätigte Harry seine Aussage im Zeugenstand!

Wie unter anderem CNN berichtet, sagte Harry im Zeugenstand unter Eid aus – damit ist er der erste Royal seit 130 Jahren, der das tut. "Unser Land wird weltweit nach dem Zustand unserer Presse und unserer Regierung beurteilt, die sich meiner Meinung nach beide auf dem Tiefpunkt befinden", erklärte der 38-Jährige. Er sei der Ansicht, dass die Demokratie versagen würde, wenn die Presse nicht dauerhaft hinterfragen werden würde. "Wie viel Blut wird noch an den Fingern von [Journalisten] kleben, bevor jemand diesem Wahnsinn ein Ende setzen kann?", fragte der Gatte von Herzogin Meghan (41) weiter. Dabei erwähnte er auch immer wieder seine Mutter Prinzessin Diana (✝36), die selbst Opfer von Medienhetze geworden war.

Mehr konnte Harry aber auch nicht dazu sagen. Er erklärte lediglich, dass er keine konkreten Beweise habe, weil das Ganze bereits vor 20 Jahren geschehen sei. Bereits im Vorfeld hatte ihm ein Experte deswegen gegenüber BBC schlechte Chancen eingeräumt. Wie es nun in dem Prozess weitergeht, ist unklar...

