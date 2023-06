Drew Barrymore inspirierte Katie Holmes zu ihrer Karriere

Katie Holmes (44) ist ein großer Fan von Drew Barrymore (48). In den 90ern wurde Katie vor allem durch ihre Rolle in der Jugendserie Dawson's Creek berühmt. Seither war die Schauspielerin nicht nur auf der großen Leinwand zu sehen, sondern begann auch ihre eigenen Filme zu produzieren – genau wie zuvor bereits Drew. Deshalb schwärmte Katie jetzt von ihrer Schauspielkollegin und erzählte, dass sie eine Inspiration für ihre Karriere gewesen sei.

"Ich bin ein großer Fan von dir und alles, was du in deiner Karriere getan hast, war eine Inspiration und gibt mir Selbstvertrauen", meinte Katie in der The Drew Barrymore Show. Um ihren neuen Film "Rare Objects" zu promoten, bei dem sie mitunter auch selbst Regie führte, betonte die 44-Jährige, wie bedeutsam die Arbeit von Drew für sie persönlich war. "Als du mit dem Produzieren angefangen hast, hieß es: 'Oh, wir können das tun? Frauen können das?'", gab sie der Talkshow-Moderatorin dankend zu verstehen. Diese zeigte sich daraufhin sichtlich gerührt.

Während sich die Ex-Frau von Tom Cruise (60) 2016 erstmals als Produzentin versuchte, wandte sich Drew bereits in den späten 1990er-Jahren der Arbeit hinter der Kamera zu. So soll der ehemalige Kinderstar unter anderem an Produktionen wie Drei Engel für Charlie und "Er steht einfach nicht auf Dich" beteiligt gewesen sein. Zeitgleich arbeitete die 48-Jährige weiterhin als Schauspielerin und bekam 2020 mit "The Drew Barrymore Show" ihre eigene Talkshow.

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore beim Launch der "The Drew Barrymore Show"

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

