"Ich weiß nicht": Prinz Harry hält Kreuzverhör nicht stand

Hat Prinz Harry (38) darauf etwa keine Antwort? Der britische Royal befindet sich derzeit im Rechtsstreit mit dem Boulevardmagazin Daily Mirror. Der Sohn von König Charles (74) wirft der Zeitung vor, jahrelang seine Telefonate abgehört zu haben, um über ihn berichten zu können. Im Gerichtssaal muss der in den USA lebende Prinz nun auch selbst aussagen. Dem Kreuzverhör kann Harry kaum standhalten!

Wie The Sun berichtet, sei Harry ganze sieben Stunden lang ausgefragt worden. Dabei habe der Bruder des Thronfolgers sich an mehrere Artikel nicht mehr entsinnen können. Auf die Frage, ob er seine Vorwürfe beweisen könne, habe der Rotschopf geantwortet: "Nein, deswegen sind wir hier." Auch soll er bei vier Fragen auf seine Rechtsabteilung verwiesen haben. Andere 18 Fragen habe Harry mit "Ich weiß nicht" und neun weitere mit "Ich kann mich nicht erinnern" beantwortet. Während der Befragung sei die Stimme des zweifachen Vaters gebrochen und es soll so ausgesehen haben, als habe er mit den Tränen gekämpft.

Ob Harrys Unwissenheit damit zusammenhängt, dass möglicherweise nicht alle seine Vorwürfe stimmen? Wie das Nachrichtenportal zudem zuvor berichtete, seien mehrere Unstimmigkeiten aufgetaucht. Beispielsweise habe der 38-Jährige behauptet, sein Telefon sei gehackt worden, um Informationen über seinen 18. Geburtstag zu erhalten. Es hatte sich jedoch herausgestellt, dass sein Bruder Prinz William (40) selbst ein Interview zu diesem Thema gegeben hatte.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei Charles' Krönung im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de