Schon bald im TV: Harald Glööckler bekommt eigene Doku-Soap!

Harald Glööckler (58) gewährt private Einblicke in sein Leben. Seit er 2010 in der Jury von Let's Dance gesessen hat, ist der Designer nicht mehr aus der deutschen Fernsehwelt wegzudenken. Seine Fans ließ er dank der Teilnahme an Reality-TV-Shows, aber auch durch eigene Fernsehsendungen, an seinem Leben teilhaben. Erst im Februar gab der Modeschöpfer bekannt, sich scheiden zu lassen. Wie es ihm seither ergangen ist, können seine Fans schon bald im TV sehen: Harald bekommt eine eigene Doku-Soap!

Wie RTL2 nun in einer Pressemeldung verkündet, werde die Soap mit dem Titel "Herr Glööckler sucht das Glück" bereits diesen Sommer im TV ausgestrahlt. In insgesamt sechs Folgen gewährt der 58-Jährige den Zuschauern einen Einblick in seinen Alltag und zeigt sich so privat wie nie zuvor. So werde Harald unter anderem auch über die Trennung von seinem Ex Dieter Schroth (74) und die Gründe für das Ehe-Aus sprechen.

Ob der einstige Dschungelcamp-Star in den Folgen auch auf die Suche nach einer neuen Liebe gehen wird, ist unklar. Vor wenigen Monaten noch hatte Harald im Interview mit Bild betont, dass er vorerst keine neue Beziehung wolle. "Ich habe gerade gar keine Augen für andere Männer. Ich bin noch traumatisiert", hatte er erklärt.

Anzeige

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler, Modedesigner

Anzeige

Schroeder / face to face Dieter Schroth und Harald Glööckler, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de