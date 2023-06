Zeugenstand: Prinz Harrys Prozess geht in die nächste Runde

So geht Prinz Harrys (38) Prozess weiter! Am Dienstag war der Royal vor dem Londoner Gericht eingetroffen – der Bruder von Prinz William (40) verklagt die britische Zeitung Daily Mail wegen Telefon-Hackings. Gestern hatte der zweifache Vater ausgesagt, dass er von dem Boulevardblatt jahrelang abgehört wurde, um über ihn berichten zu können. Doch damit ist längst nicht genug: Am Mittwoch packte Harry weitere Details aus.

Wie Daily Mail berichtet, ging es um einen Artikel aus dem Jahr 2005, der von einer Knieverletzung des 38-Jährigen handelte. Laut Harrys Zeugenaussage habe er mit dem Personal nicht über medizinische Angelegenheiten gesprochen – der Palast hatte damals eine Pressemitteilung veröffentlicht. Der Sohn von König Charles (74) blieb bei seiner Aussage, wie er dem Richter mitteilte: "Ja, das ist völlig korrekt. Das ist eine Anspielung auf die Zeit, als ich in Sandhurst war und auf das Misstrauen, das ich am Ende... gegenüber dem medizinischen Personal in Sandhurst hatte."

Einen Tag vorher kam er auf seine Familie zu sprechen, denn laut Harry wurden die Gespräche zwischen ihm und William abgehört. "[William und ich] sprachen oft am Telefon und hinterließen einander regelmäßig Sprachnachrichten mit sehr privaten und sensiblen Informationen über unser Privat-, Familien- und Berufsleben", behauptete Harry.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry vor dem Gericht in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Anzeige

Denkt ihr, Prinz Harry wird vor Gericht Erfolg haben? Ja, ich glaube schon. Nein, niemals. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de