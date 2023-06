Deshalb leitet Ioan Gruffudds Kind rechtliche Schritte ein!

Das steckt also dahinter! Ioan Gruffudd (49) und Alice Evans (51) hatten 2021 eröffnet, dass sie sich nach 14 Ehejahren voneinander trennen. Seitdem liefern sich die beiden eine ziemliche Schlammschlacht. Vor wenigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass auch Tochter Ella rechtliche Schritte gegen ihren Vater und dessen neue Freundin Bianca Wallace einleitet. Nun sind endlich die Hintergründe bekannt, weswegen Ella unter anderem eine einstweilige Verfügung gegen Ioan und Bianca beantragt!

Dokumente, die der Daily Mail vorliegen, schildern den Vorfall, der sich vor wenigen Wochen in dem Zuhause des Paares ereignet haben soll. Ella sagt aus, dass sie die Nacht dort hatte verbringen wollen, doch sauer gewesen sei, dass auch Ioans neue Partnerin anwesend war. Bianca soll die 13-Jährige "narzisstisch", "ausfallend" und "manipulativ" genannt haben. Daraufhin habe Ella das Apartment verlassen wollen – dabei sei es zwischen ihr und Bianca zu dem ausschlaggebenden Vorfall gekommen. "Die Rechtsmittelbeklagte hat die Tür vor mir zugeschlagen, während ich noch im Türrahmen stand. Die Tür hat mich am Kopf und am Arm getroffen. Mein Arm wurde geprellt und ich hatte eine kleine Beule am Kopf", steht in den Akten.

Wie zuvor berichtet wurde, soll die 13-Jährige im Los Angeles Superior Court eine einstweilige Verfügung gegen ihren Vater beantragt haben. Zudem verlangte Ions Tochter einen Schutz vor ziviler Belästigung von Bianca.

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Juni 2022

Getty Images Ioan Gruffudd mit seiner Tochter

