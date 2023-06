Eine Woche alt: Kisu schwärmt von ihrem neugeborenen Baby

Kisu (31) kann ihr Glück kaum fassen. Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe hatten ihr Liebesglück bereits mit einer freien Trauung vor vier Jahren besiegelt. Kurz darauf erblickte auch ihr Töchterchen Milena das Licht der Welt. 2021 feierten die Turteltauben dann außerdem eine große Hochzeit. Vor wenigen Tagen folgte der nächste Höhepunkt im Leben des Paares: Ihre zweite Tochter Leonie wurde geboren. Kisu lässt ihre Follower an ihrer Freude darüber teilhaben.

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Bild der Kleinen, auf welchem sie im Babybett auf dem Bauch liegt. Auf dem Schnappschuss trägt der Wonneproppen einen süßen Einteiler mit Früchten drauf. Kisu fasste ihr Glück in Worte: "Die letzten Wochen waren so entschleunigend und die letzten Tage mit einem Neugeborenen so magisch." Außerdem gestand sie, dass sie gar nicht mehr gewusst habe, wie es mit einem Neugeborenen ist: "Ich habe total vergessen, wie winzig Babys am Anfang sind und so wunderbar duften."

Zuletzt gewährte die frischgebackene Zweifachmama ihren Followern im Netz einen privaten Einblick in den Ablauf ihrer Hausgeburt. Alles habe damit angefangen, dass die Fruchtblase der Influencerin geplatzt sei. Daraufhin habe Kisu mehrere Stunden geschlafen und war von ihren Wehen geweckt worden. Als die Hebamme gekommen ist, sei der Muttermund der 31-Jährigen bereits vier Zentimeter geöffnet gewesen. Nur kurz darauf habe sie ihren kleinen Schatz schon im Arm halten können.

Instagram / kisu Kisu im Juni 2023

Instagram / kisu Kisu bei ihrer Hausgeburt

Instagram / kisu Kisu bei der Geburt ihres Kindes

