Knutscht sie zu viel? Iris Kleins Lippen sind ganz wund

Iris Klein (56) riskiert eine große Lippe. In den vergangenen Wochen kam die Mutter von Daniela Katzenberger (36) kaum zur Ruhe: Denn nachdem ihr Noch-Ehemann Peter Klein (56) mit Yvonne Woelke (41) fremdgegangen sein soll, herrschte im Netz ein wahrer Rosenkrieg. Inzwischen ist Iris wieder glücklich vergeben und lässt ihre Fans an ihrem neuen Lebensabschnitt teilhaben. Dabei nimmt die Brünette kein Blatt vor den Mund. Jetzt gab sie zu: Sie kann kaum die Finger von ihrem Schatz lassen.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 56-Jährige aus dem Beauty-Salon, in dem sie sich permanent Make-up auf die Lippen auftragen ließ. Doch statt dem perfekten Schmollmund sahen Iris Lippen angeschwollen und rot aus. Dafür gab es laut der zweifachen Mutter jedoch eine einfache Erklärung. "Übrigens, meine Lippen sind strapaziert, weil ich so viel küsse", witzelte sie. Außerdem fügte Iris hinzu: "Aber ich finde, ich kann es tragen."

Für ihren Neuen scheint sich Iris auch außerhalb des Beauty-Salons mächtig in Schale zu werfen. Seit Kurzem ist der Realitystar Mitglied in einem Fitnessstudio und gibt im Netz regelmäßig Einblicke in ihr schweißtreibendes Training. "Man tut, was man kann. Von nichts kommt nichts", erklärte Iris erst kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein an ihrem Geburtstag

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de