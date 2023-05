Für ihren Neuen? Iris Klein zieht im Fitnessstudio durch!

Iris Klein (55) zieht ein ordentliches Sportprogramm durch! Die TV-Bekanntheit trennte sich Anfang dieses Jahres von ihrem Mann Peter (56). Dieser hatte schließlich mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) angebandelt. Doch kürzlich gab Daniela Katzenbergers (36) Mutter preis, wieder vergeben zu sein. Die Identität ihres Liebsten hält sie bisher geheim. Nun zeigt Iris allerdings ihr krasses Training im Netz – ob sie damit ihrer neuen Flamme imponieren möchte?

Die 55-Jährige gibt ihren Followern in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihr hartes Sportprogramm. Zuerst trainierte Iris ihre Beine und gab zu: "Ich bin jetzt schon kaputt von diesem Scheiß. Was haben wir gemacht? Ausfallschritte. Ich kann nicht mehr!" Doch das war längst nicht alles! Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin stählte außerdem ihren Bizeps und lief auf dem Laufband. "Man tut, was man kann. Von nichts kommt nichts", schlussfolgerte sie daraufhin.

Mit ihrem neuen Lover scheint es bestens zu laufen. Immerhin hatte Iris zuletzt verraten: "Das Schicksal meint es gut mit mir. Ich kann mein Glück auch noch gar nicht fassen, dass ich jetzt so einen tollen Mann an meiner Seite haben darf..."

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Mai 2023

