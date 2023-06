Kurz nach der Verlobung: Jana Kramer ist wieder schwanger!

Bei Jana Kramer (39) könnte es im Moment wohl kaum besser laufen! Die US-amerikanische Schauspielerin verriet erst Ende Mai, dass sie verlobt ist: Ihr Liebster Allan Russell (42) hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt – und sie hatte Ja gesagt. Doch damit nicht genug! Die Sängerin macht jetzt nämlich weitere tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben publik: Jana und Allan erwarten ein Baby!

Gegenüber People schwärmen die One Tree Hill-Darstellerin und der ehemalige Fußballspieler jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Babyglück. "Ich hätte nicht gedacht, dass das jemals wieder passieren würde, wenn ich ehrlich bin", betont Jana und bringt ihre großen Glücksgefühle zum Ausdruck: "Ich lasse das alles auf mich wirken. Es ist alles, was ich mir gewünscht habe und mehr."

Für Jana ist es bereits das dritte Kind – die Schauspielerin hat nämlich bereits zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Mike Caussin (36). Die Ehe war allerdings vor einiger Zeit zerbrochen: Die 39-Jährige hatte 2020 nach rund fünf gemeinsamen Jahren die Scheidung eingereicht.

Anzeige

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

Anzeige

MEGA Jana Kramer mit ihrer Tochter Jolie Rae Caussin, 2021

Anzeige

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de