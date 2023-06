Nico und Sarah verlassen "Temptation Island" nach Lagerfeuer

Sie verlassen die Insel der Versuchung. In der Realityshow Temptation Island hatten sich Nico Legat und Sarah Liebich in den vergangenen Wochen dem großen Treuetest gestellt. Doch nach mehreren wilden Partys und Flirts konnte Nico nicht mehr widerstehen und ging mit der Verführerin Siria Longo fremd. Nachdem Sarah die Aufnahmen zu sehen bekommen hatte, brach sie die Show ab. Jetzt packten die beiden ihre Koffer.

Ein letztes Mal gingen die einstigen Turteltäubchen in ihre Villen zurück, um sich von den anderen zu verabschieden, dabei lief Nico schnurstracks auf Siria zu und gab ihr einen Kuss. Kurze Zeit später erklärte er gegenüber den anderen Verführerinnen und Männern: "Nehmt es mir nicht übel, ich kann da halt nichts für. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine wie die Siria hier kennenlerne." Sarah wird bei ihrer Ankunft von Verführer Antonino De Niro in den Arm genommen.

Der Moment des Wiedersehens sei für Sarah besonders schlimm gewesen. Gegenüber Promiflash gab die Bankkauffrau zu: "Wie es mir in diesem Moment ging, kann ich nicht wirklich in Worte fassen. Es war einfach schrecklich!" Die Reaktion von ihrem einstigen Freund sei außerdem "bodenlos" gewesen: "Weiter zu versuchen, es zu verheimlichen."

