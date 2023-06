Selten: Micheal J. Fox mit Zwillingstöchtern auf Event!

Michael J. Fox (61) nimmt seine Familie mit auf ein Event! Gefunkt hatte es zwischen dem Schauspieler und seiner Tracy (62) 1988. Ihre Liebe krönten die Turteltauben mit insgesamt vier Kindern. Nach dem ältesten Sohn Sam bekamen sie die Zwillinge Aquinnah und Schuyler sowie die jüngste Tochter Esmé. Öffentliche Auftritte der Großfamilie sind eher selten: Doch nun trat Michael mit seiner Liebsten und zwei seiner Kinder auf den roten Teppich.

Der 61-Jährige und seine Frau besuchten die Spring Moving Image Awards 2023 im Museum of the Moving Image in New York City. Mit von der Partie waren zwei ihrer vier Kinder. Die 28-Jährigen Zwillinge zeigten sich stolz an der Seite ihres Papas. Aquinnah trug ein leuchtendes rot-schwarz-gemustertes Kleid, Schuyler einen hellblauen Satin-Anzug. Und alle hatten Grund zur Freude: Michael wurde mit dem Lifetime Achievement Award für seine Karriere vor der Kamera ausgezeichnet.

Die Familie hält offensichtlich in guten wie in schlechten Zeiten zusammen. Der gebürtige Kanadier war bereits in den 1990er-Jahren mit Parkinson diagnostiziert worden. In seiner Apple TV+ Dokumentation "Still: A Michael J. Fox Movie" erzählte Michael zuletzt, wie seine Frau ihm seitdem beisteht: "Sie hat gelernt, mit vielen Dingen umzugehen. Alles, was ich durchmache, macht sie auch durch." Zudem meinte er, immer noch der verliebteste und glücklichste Mann zu sein.

NDZ / starmaxinc.com / ActionPress Tracy Pollan, Michael J. Fox und die gemeinsamen Töchter Aquinnah und Schuyler, Juni 2023

Getty Images Michael J. Fox, 2023

Getty Images Tracy Pollan und Michael J. Fox, 2023

