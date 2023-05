Michael J. Fox' Frau trägt große Last durch seine Krankheit

Auch nach 35 Jahren Ehe gehen sie durch dick und dünn! Michael J. Fox (61) ist seit 1988 mit der Schauspielerin Tracy Pollan (62) verheiratet. Gerade einmal drei Jahre später erhielt der Schauspieler eine Schockdiagnose: Bei dem damals 30-Jährigen wurde die Krankheit Parkinson festgestellt. Michaels Frau bleibt seit seiner Erkrankung an seiner Seite. In einer Dokumentation spricht er nun über seine Beziehung und wie viel Last Tracy durch seine Parkinson-Erkrankung trägt.

In der neuen Apple TV+ Dokumentation "Still: A Michael J. Fox Movie" gibt der 61-Jährige private Einblicke in sein Leben. Seine Familie wird dabei gezeigt, wie sie den Alltag trotz Michaels Krankheit meistert. Als er damals seiner Frau die schockierende Nachricht erzählt hatte, hat sie ihren Ehemann beruhigt. "In Krankheit und in Gesundheit", soll Tracy dem Schauspieler zugeflüstert haben. Dieses Versprechen hält sie bis heute.

In der Doku schwärmt der Filmstar von seiner starken Frau. "Tracy ist der klügste Mensch, den ich kenne", gibt Michael zu. "Sie hat gelernt, mit vielen Dingen umzugehen. Alles, was ich durchmache, macht sie auch durch", erzählt er weiter. Zudem meint er, immer noch der verliebteste und glücklichste Mann zu sein.

Getty Images Tracy Pollan und Michael J. Fox, 2019

Getty Images Michael J. Fox, 2023

Getty Images Michael J. Fox mit seinem Jean-Hersholt-Humanitarian-Award 2022

