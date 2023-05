Cathy Hummels und ihre Schwester zieren das Playboy-Cover!

Cathy Hummels (35) zeigt, was sie hat! Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass sich die Moderatorin und Mats Hummels (34) scheiden lassen. Danach schlug sie ein neues Kapitel auf und wagte sich auf Social Media zudem mehr an schlüpfrigen Content. In den vergangenen Monaten ließ die Beauty im Netz immer mal wieder die Hüllen fallen. Nun macht Cathy sich erneut nackig – für den Playboy!

Wie Bild berichtet, hat sich die 35-Jährige zusammen mit ihrer Schwester Vanessa ausgezogen. Das konnte auch der Chefredakteur des Erotik-Magazins bestätigen: "Das Fotoshooting mit Cathy und Vanessa fand auf den Kanaren statt. Es sind fantastische Fotos geworden, auf die sich die Playboy-Leser in der Juli-Ausgabe freuen dürfen.“ Für die Mutter von Ludwig (5) ginge es jedoch dabei nicht nur darum, sich hüllenlos zu zeigen, sondern auch der eigenen inneren Stimme zu folgen.

Gegenüber Promiflash hatte Cathy beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln bereits angedeutet, gerne ihren Körper zu zeigen: "Was ist das Problem, wenn man dazu steht? Das ist nicht billig." Ob ihrem Ex Mats das gefällt? Denn trotz ihrer Scheidung likt der Profikicker von Borussia Dortmund hin und wieder die Schnappschüsse seiner einstigen Gattin.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

