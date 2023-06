"Temptation Island"-Lagerfeuer: Tatum und Louis treffen sich

Dieses Lagerfeuer hatte es in sich! In den vergangenen Wochen haben sich Tatum Sara (24) und Louis Streich dem großen Beziehungsexperiment bei Temptation Island gestellt. Denn obwohl die beiden bereits seit drei Jahren ein Paar waren, herrschte wenig Vertrauen in ihrer Beziehung. Auf der Insel der Versuchung wollten sich Tatum und Louis nun beweisen, dass sie nur Augen füreinander haben. Jetzt trafen sie beim großen Lagerfeuer aufeinander.

Beim Wiedersehen begrüßten sich die einstigen Turteltäubchen mit einem Kuss. Während Louis sichtlich glücklich war, die Brünette zu sehen, gab auch sie zu: "Ich freue mich, ihn wiederzusehen." Doch beim Anblick der Partybilder ihres Freundes äußerte Tatum: "Das ist so ekelhaft, Alter." Ihre Lästereien über Louis begründete die 23-Jährige damit, dass er angefangen habe, schlecht über sie zu reden. Dennoch schienen die beiden das Lagerfeuer nutzen zu können, um sich auszusprechen.

Erst kürzlich hatte Louis zugegeben, geflirtet zu haben, um seine Freundin weinen zu sehen. Während eines Schlüssellochs bekam der Lockenkopf Tatums Reaktion auf seine Bilder zu sehen. Dass sie mit den Tränen zu kämpfen hatte, schien ihn zufriedenzustellen: "Das ist das, was ich sehen wollte. Sie hat gesagt, sie kann nicht mehr wegen mir heulen und sie heult wegen mir."

