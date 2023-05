Deswegen geflirtet? Louis Streich wollte Tatum weinen sehen!

Meint er das ernst? Tatum Sara und Louis Streich testen aktuell ihre Treue bei Temptation Island. Bei Letzterem müssen sich die Verführerinnen allerdings nicht besonders viel Mühe geben – was seiner Freundin gar nicht gefällt. Nach dem zweiten Lagerfeuer überlegte die Beauty sogar, den Treuetest abzubrechen. Doch hatte der Berliner von Anfang an einen Plan? Louis wollte Tatum weinen sehen!

Während eines Schlüssellochs sieht der Lockenkopf die Reaktion seiner Freundin auf sein Verhalten. Dabei fallen nicht nur einige Kraftausdrücke, sondern es fließen auch die Tränen. Das stimmt Louis offenbar zufrieden: "Das ist das, was ich sehen wollte. Sie hat gesagt, sie kann nicht mehr wegen mir heulen und sie heult wegen mir", erklärt er. Sie merke, wie wichtig er ihr sei. "Und das ist das Krasseste, was ich sehen konnte, auch wenn es nicht schön war", meint er. Die Partynächte, die er mit den anderen Männern und den Single-Ladys gefeiert hatte, hätten nichts an seinen Gefühlen zu ihr geändert.

Anders als er, sind die Verführerinnen eher schockiert – besonders von Tatums Wortwahl. "Das ist für mich ein No-go, das geht gar nicht!", meint Romina zu ihm. Auch Melissa (26) findet die Ausdrucksweise der Berlinerin ziemlich extrem. Doch Louis erklärt: "Dieses Wort hat für sie halt nicht so eine krasse Gewichtung. Für sie ist das gleichzustellen wie Idiot oder Blödmann."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

