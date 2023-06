Tritt Harry Styles etwa nächstes Jahr beim Super Bowl auf?

Die Halftime Show beim Super Bowl gilt Jahr für Jahr als Königsdisziplin unter den Popstars! In der Vergangenheit rockten beispielsweise schon Weltstars wie Jennifer Lopez (53), Katy Perry (38), Justin Timberlake (42), Rihanna (35) und Co. die rund 15-minütige Performance in der Halbzeit des US-amerikanischen Football-Finales. Wer im kommenden Jahr in dem großen Stadion performen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Aus Insider-Kreisen heißt es jetzt allerdings, dass Harry Styles (29) die Halftime Show 2024 übernehmen soll...

Der Sport-Experte MLFootball teilt seine Theorie jetzt auf Twitter. "Es gibt viele Gerüchte, dass der mehrfache Grammy-Preisträger und ehemalige One-Direction-Star Harry Styles 2024 die Halftime Show des Super Bowl übernehmen wird", behauptet der Insider. Bislang äußerten sich aber weder die Verantwortlichen noch Harry selbst dazu.

Die Fans des "As It Was"-Interpreten sind bei diesen Gerüchten aber trotzdem schon total aus dem Häuschen! Auf TikTok bringen zahlreiche Supporter ihre Begeisterung zum Ausdruck. "Geil, dann wird nächstes Jahr Super Bowl geguckt", "Ich wäre wirklich so glücklich!" oder auch "Ich wünsche es mir so", schreiben beispielsweise drei Nutzer.

