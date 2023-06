Anna-Maria Ferchichi emotional: Drillinge sind schon so groß

Wo ist die Zeit nur geblieben? Anna-Maria Ferchichi (41) ist Mutter von acht Kindern. Die Drillinge Leonora (1), Naima (1) und Amaya (1) brachte die Frau von Rapper Bushido (44) erst im November 2021 zur Welt. Jetzt beobachtet das Model, dass die Zeit wie verflogen scheint. Emotional berührt stellt Anna-Maria fest, dass ihre jüngsten Sprösslinge schon richtig groß geworden sind und ständig neue Dinge lernen.

Auf Instagram erzählt Anna-Maria, dass sie mit ihren Drillingen einen Indoor-Spielplatz besuchte. Dabei habe sie festgestellt, dass eines der Mädchen schon etwas Neues gelernt hat: "Dann sehe ich einfach, dass Leonora Roller fahren kann." Was der 41-Jährigen in diesem Moment durch den Kopf ging, beschreibt sie so: "Man denkt erst, wow, cool, und dann bin ich hinterher so traurig und denke, wann ist das alles passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Ich war doch hier!"

Leonora sei im Vergleich zu Naima und Amaya deutlich größer. "Sie sieht aus, als wäre sie schon über zwei", sagt Anna-Maria. Dass ihre Drillinge schon so groß geworden sind, macht die achtfache Mutter traurig. "Alle drei essen schon mit Löffeln. Ich weiß gar nicht, wann die anderen Kinder das gemacht haben", blickt sie zurück.

Instagram / anna_maria_ferchichi Leonora, Naima und Amaya Ferchichi im Januar 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillinge Leonora, Naima und Amaya

