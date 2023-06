Grund zur Sorge? Rapper Capital Bra ist im Krankenhaus!

Müssen seine Fans sich Sorgen machen? Capital Bra (28) gilt als einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Doch nicht nur im Musik-Business könnte es bei dem gebürtigen Russen nicht besser laufen – auch privat ist er megahappy! Erst im April hatte er verkündet, dass er seine langjährige Freundin heiraten und zum vierten Mal Vater wird. Doch jetzt teilt er besorgniserregende Neuigkeiten: Capital Bra ist wohl im Krankenhaus!

In seiner Instagram-Story teilt der Berliner jetzt ein Foto, auf dem er im Krankenhaus auf einem Bett sitzt. In seine rechte Hand fließt eine Infusion, während auf der anderen Seite ein Pulsoximeter angeschlossen ist, um seinen Herzschlag und den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Mit etwas zerzausten Haaren schaut Capi in die Kamera – ganz fit ist er offenbar nicht. Was genau passiert ist, verriet der "Einsam an der Spitze"-Interpret bisher nicht.

Nachdem der werdende Vater seiner langjährigen Freundin einen Heiratsantrag gemacht hatte, überraschte er sie mit einem weiteren besonderen Geschenk! Der 28-Jährige schenkte seiner Frau eine einzigartige Rolex – die so nicht mehr erhältlich ist. Und das Prachtstück ließ er sich einiges kosten: Vergleichbare Modelle liegen zwischen 40.000 und 100.000 Euro.

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Tochter

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Rolex Uhr von Capital Bra an seine Frau

