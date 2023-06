Nach Geburt des Babys: Robert De Niro und Tiffany auf Event

Robert De Niro (79) und Tiffany Chen genießen eine Date-Night! Der Schauspieler überraschte seine Fans vor wenigen Wochen mit süßen News: Er ist noch einmal Vater geworden! Gemeinsam mit seiner Partnerin Tiffany begrüßte er die kleine Gia Virginia Chen De Niro auf der Welt. Schon Anfang April erblickte sie das Licht der Welt. Nun zeigten sich die frisch gebackenen Eltern Robert und Tiffany auch wieder auf einem Event!

Am Mittwochabend fand in New York im Rahmen des Tribeca Film Festivals eine Premiere statt. Zu diesem Anlass ließen sich auch Robert und Tiffany auf dem Red Carpet blicken. Der 79-Jährige warf sich dafür in ein schwarzes Jackett und ein dunkelgrünes Poloshirt. Tiffany wählte ebenfalls ein legeres Outfit: Zu einem schwarzen Kleid kombinierte die 45-Jährige einen braunen Strickcardigan, Sonnenbrille und nudefarbene Schuhe. Während ihres Auftritts hielten sie sich die ganze Zeit fest an den Händen.

Robert offenbarte erst vor wenigen Tagen, dass er richtig froh ist, wieder Papa zu sein. "Es ist ein tolles Gefühl, ja", schwärmte er in der TV-Show "Today". Außerdem erklärte er, dass er mit fast 80 Jahren ein anderer Vater sei: "Wenn man älter ist, hat man ein Bewusstsein für bestimmte Dinge im Leben, für Familiendynamik und alles. Man kommt nicht umhin, einiges zu lernen."

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

Getty Images Robert De Niro und seine Freundin Tiffany Chen

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

