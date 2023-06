Pietro Lombardi feiert Geburtstag: Diese Stars gratulieren!

Pietro Lombardi (31) feiert seinen 31. Geburtstag! Im Jahr 2011 hatte der Sänger bei DSDS den Sieg holen können. Seitdem begeistert er seine Fans immer wieder mit neuen Hits. Auch privat könnte es derzeit für den Halb-Italiener nicht besser laufen. Der Musiker und seine Partnerin Laura Maria Rypa (27) schweben nämlich im absoluten Familienglück. Vor wenigen Monaten durften sie Söhnchen Leano auf der Welt begrüßen! Nicht nur von seiner Familie bekommt Pietro an seinem großen Tag Glückwünsche!

Zu Ehren ihres Liebsten teilt Laura eine niedliche Bilderstrecke auf Instagram. Darauf sitzt das glückliche Paar unter anderem mit Sohnemann Leano und Pietros erstem Kind Alessio in der Kirche. "Alles Gute zum 31. Geburtstag! Wir lieben dich", schreibt die Influencerin dazu. Doch auch Stefano Zarrella (32) lässt es sich nicht nehmen, dem Geburtstagskind zu gratulieren. "Wir kennen uns jetzt schon sechs Jahre und du bist für mich Familie geworden", schreibt der Bruder von Giovanni Zarrella (45) in seiner Story. Auch von dem offiziellen DSDS-Account, Giovanni selbst und Rapper Kay One (38) wird Pietro beglückwünscht.

Bereits früh am Morgen meldete sich Laura bei ihren Fans: "Wir starten den Tag mit einer kleinen Runde Sport! Pietro hat heute Geburtstag und deshalb lassen wir ihn noch etwas schlafen." Danach habe die Beauty einen Zitronenkuchen für ihren Liebsten gebacken.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Getty Images Stefano Zarrella und Pietro Lombardi im Januar 2023

Getty Images Pietro Lombardi und Kay One beim RTL-Jahresrückblick

