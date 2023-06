Will Laura Maria Rypa nach Sohn Leano noch weitere Kinder?

Wünscht sich Laura Maria Rypa (27) noch mehr Kinder? Die Influencerin durfte vor wenigen Monaten zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) bekam sie den kleinen Leano Romeo. Aus seiner früheren Beziehung mit Sarah Engels (30) brachte der Sänger außerdem Sohnemann Alessio (7) mit in die Beziehung. Doch möchte Laura eigentlich noch mehr Kinder haben?

In ihrer Instagram-Story widmete sich die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin den Fragen ihrer Fans. Einer wollte von Laura wissen, wie viele Kinder sie eines Tages haben möchte. "Wenn es klappt, dann noch ein bis zwei Kinder", gab die Neu-Mama daraufhin ehrlich zu.

Mittlerweile geht Laura in ihrer neuen Rolle als Mutter total auf. Leano ist ihr ganzer Stolz – dennoch will sie den Kleinen noch vor der Öffentlichkeit schützen. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich manchmal Leano zeigen würde, er ist einfach ein so schönes Kind. Aber ich schütze ihn und er soll irgendwann, wenn er selbst alt genug ist, darüber entscheiden, ob er sich zeigen möchte oder nicht", erklärte sie vor Kurzem in ihrer Story.

