Spiegelung: Zeigt Iris Klein hier aus Versehen ihren Neuen?

Zeigt Iris Klein (56) etwa aus Versehen ihren neuen Partner? Nach der Trennung und dem andauernden Rosenkrieg mit ihrem Ex Peter Klein (56) scheint die TV-Bekanntheit nun endlich wieder auf Wolke sieben zu schweben. Bisher hielt sie die Identität ihres neuen Freundes aber noch geheim. Doch das könnte sich jetzt geändert haben: Spiegelt sich in Iris' Sonnenbrille hier etwa das Gesicht ihres Liebsten?

In ihrer Instagram-Story nimmt Iris ihre Fans mit auf eine Autofahrt. Während sie sich selbst filmt und im Hintergrund Deutschrap läuft, ist am Bildrand die Schulter eines Mannes mit tätowierten Armen zu sehen. Nur wenige Momente später spiegelt sich das Gesicht des Fahrers in den großen Gläsern ihrer Sonnenbrille. Von wem die 56-Jährige hier durch die Gegend gefahren wird, ist zwar unbekannt – aber könnte es sich hier vielleicht um ihren geheimnisvollen Lover handeln?

Immerhin offenbarte Iris Anfang Juni ein paar Details zu ihrem Partner. Im Bild-Interview plauderte sie zumindest ein wenig über ihn: "Er ist Deutscher und er ist fast zwei Meter groß. [...] Also ich darf nur verraten, dass er Unternehmensberater ist. Und er ist sechs Jahre jünger als ich." In die Öffentlichkeit wolle er aber wohl nicht. Besonders gefalle ihr aber sein Humor.

