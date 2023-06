Yvonne Woelke spricht Klartext: Peter und sie sind kein Paar

Bei Peter Klein (56)und Yvonne Woelke (41) soll alles aus sein. Die beiden Realitystars lernten sich beim Dschungelcamp-Dreh kennen. Obwohl Peter zu diesem Zeitpunkt mit Iris Klein (56) verheiratet war, sollen die beiden eine Affäre miteinander angefangen haben. Nach der Trennung von Iris und einer wochenlangen Schlammschlacht waren sich viele Fans sicher – Peter und Yvonne sind ein Paar. Nicht zuletzt, weil sie gemeinsam für eine Sendung vor der Kamera standen. Doch jetzt stellt Yvonne erneut klar: Sie war nie mit Peter in einer Beziehung!

Gegenüber Bild verrät Yvonne jetzt: "Peter und ich sind kein Paar und wir waren auch nie eines, auch wenn Iris Klein stets etwas anderes behauptet." Die Dreharbeiten seien zwar gut verlaufen, dennoch könne Iris der Blondine dankbar sein, dass sie ihre Rolle übernommen habe. Außerdem gab Yvonne zu, dass sie sich über ein Liebescomeback von Peter und Iris freuen würde. "Ich würde es den beiden sogar wünschen", stellt sie klar.

Während Yvonne eine Beziehung zu dem 56-Jährigen abstreitet, teilt dieser kryptische Zeilen auf Instagram, die ebenfalls auf einen Schlussstrich hindeuten: "Glücklich, dass wir es gemeinsam gerockt haben und wir es für uns positiv beendet haben. Wieder etwas, was ich auf meinem Lebensweg in die Kiste der schönen Erinnerungen packen kann." Ein Insider aus dem Freundeskreis beteuerte, dass diese Zeilen auf Yvonne bezogen sein sollen. Denn während Peter Gefühle für sie entwickelt haben soll, konnte sie sich nicht in ihn verlieben.

Action Press / Müller,Ralf Yvonne Woelke beim Tabaluga-Event, März 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juni 2023

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

