Hochzeit geplant? Peter Klein und Yvonne sind wohl ein Paar!

Kommt jetzt endlich die ganze Wahrheit ans Licht? Peter Klein (56) soll seine Ehefrau Iris (55) mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben, woraufhin die Beziehung beendet wurde. Nach anfänglichem Leugnen gab der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) zu, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben – die ebenfalls verheiratete Yvonne sprach aber von einer rein platonischen Beziehung. Doch anscheinend sind Peter und Yvonne längst ein Paar!

Das will Bild aus dem engen Umfeld der TV-Bekanntheiten erfahren haben. Demnach sollen Peter und Yvonne miteinander auf Wolke sieben schweben, schon länger zusammen sein – und sogar ihre Hochzeit planen! Sobald die Scheidung von Iris erledigt sei, wolle der Wahl-Mallorquiner seiner Yvonne das Jawort geben und habe das seiner neuen Flamme auch schon genau so kommuniziert. Bisher ist die Scheidung aber weder bei den Kleins noch bei der Alarm für Cobra 11-Darstellerin und ihrem Noch-Ehemann eingereicht worden.

Die Nachricht der Beziehung kommt trotz all der Leugnungen nicht überraschend. Immer wieder waren die vermutlichen Ehebrecher zusammen gesehen worden und fanden lediglich fadenscheinige Ausreden dafür. Die beiden sollen auch nicht erst seit diesem, sondern bereits seit dem Dschungelcamp in Südafrika 2022 miteinander anbandeln. Peter habe wegen der räumlichen Entfernung zu seiner Traumfrau in der Zeit danach sehr viel geweint.

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Yvonne Woelke auf der Fashion Week in Berlin, 2017

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de