Zuckersüß! Sarah Engels teilt ein Duett mit ihrer Tochter

Sarah Engels (30) nimmt ihre Tochter mit ins Tonstudio. Die deutsche Sängerin scheint ihr Familienleben in vollen Zügen zu genießen. Im Netz entzückt sie ihre Fans mit Einblicken in den Alltag mit ihrem Ehemann Julian Engels (30) und ihren Kindern Alessio und Solea. Auch bei ihrer Musikkarriere scheint die Brünette die volle Unterstützung ihrer kleinen Familie zu bekommen. Jetzt teilte Sarah ein süßes Video mit der kleinen Solea aus dem Tonstudio.

Gemeinsam sitzen die Mutter und ihre Tochter in der Instagram-Story am Klavier und klimpern darauf herum. "Genau so", feuert Sarah Solea begeistert an und gibt ihr anschließend einen zärtlichen Schmatzer auf die Wange. In einem weiteren Video steht das Mutter-Tochter-Gespann an einem Mikrofon. Die Sängerin hält Solea dabei im Arm, während die Kleine mit großen Kopfhörern auf den Ohren ihr Stimmchen erklingen lässt.

Erst kürzlich plauderte Sarah mit Promiflash darüber, wie sie das Familienleben und ihre erfolgreiche Gesangskarriere unter einen Hut bekommt. "Ich bewundere die Frauen, die alleinerziehend sind. Es ist ein sehr schwieriger Job", betonte sie. Dennoch stellte der Musikstar auch klar: "Ich habe das Privileg, dass ich beides verbinden kann – mein Job, meine Familie, weil ich die oft dabei haben kann."

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Sohnemann Alession und Töchterchen Solea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de