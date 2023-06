Das bekam Prinz Harry und Meghans Sohn Archie zum Geburtstag

Archie Harrison (4) wurde an seinem Geburtstag königlich behandelt! Am 06. Mai fand die feierliche Krönung von König Charles III. (74) statt. Auch sein jüngster Sohn Harry (38) war aus seiner Wahlheimat, den USA, angereist, um an der Zeremonie teilzunehmen. Doch direkt danach stieg der Rotschopf wieder in den Flieger. Immerhin feierte sein Sohn am selben Tag seinen vierten Geburtstag. Dieses besondere Geschenk bekam der Kleine!

Der Prinz düst ab sofort offenbar mit einem Fahrrad durch Kalifornien. Der Besitzer eines örtlichen Fahrradladens überreichte Archie eines seiner Modelle wohl sogar persönlich. Nun veröffentlicht dieser einen Dankesbrief auf Instagram. Darin heißt es: "Das Fahrrad hat viel Freude bereitet und wird von der Familie sehr geschätzt. Sie baten mich, ihre Dankbarkeit für die schöne Überraschung zu übermitteln."

Eine dem Paar nahestehende Person verriet gegenüber Mail Online zuletzt, wie die Familie den großen Tag verbracht hatte: Zu Archies Ehren gab es eine "private Feier". Dabei habe es Zitronenkuchen gegeben, den die Herzogin von Sussex wohl mit Früchten aus ihrem Garten gebacken hatte. Neben Archies Oma Doria Ragland soll auch Meghans enge Freundin Victoria Jackson mitgefeiert haben.

