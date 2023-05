So feierten Prinz Harry und Meghan den Geburtstag von Archie

So feierten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) den Geburtstag ihres Sohnes Archie (4)! Am Samstag fand die Krönung von König Charles III. (74) statt, an der auch sein jüngster Sohn teilnahm. Doch trotz einer angeblichen Essenseinladung des Königshauses stieg Harry direkt nach der Zeremonie in den Flieger – immerhin wurde sein Sohn am gleichen Tag vier Jahre alt. Doch wie feierten Harry und Meghan den Ehrentag ihres Sohnes?

Das verriet eine dem Paar nahestehende Person gegenüber Mail Online: Archie soll eine "private Feier" mit einem Zitronenkuchen, den die Herzogin von Sussex mit Früchten aus ihrem Garten buk, gehabt haben. Neben Archies Oma Doria Ragland soll auch Meghans enge Freundin Victoria Jackson mitgefeiert haben. Auf die Frage, ob sich unter den Partygästen auch prominente Nachbarn wie Oprah Winfrey (69) befunden hätten, sagte der Insider: "Einige ihrer Freunde sind Prominente, also ja, das ist wahrscheinlich. Es war eine kleine, intime Zusammenkunft."

Nachdem Harry und Meghan den Geburtstag ihres Sohnes Archie in Kalifornien gefeiert hatten, haben die Royals bis dato noch nicht gratuliert: Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Königspaares wurde fleißig von der Krönungszeremonie gepostet – Glückwünsche für Charles' Enkel blieben hingegen aus. Auch Harrys Bruder William (40) und dessen Frau Kate (41) fanden anlässlich Archies Geburtstags keine lieben Worte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison im Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

Chris Allerton © SussexRoyal König Charles, Prinz Harry und Baby Archie

